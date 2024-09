Deux mois plus tard, Figma a donc relancé sa fonctionnalité d'IA générative, avec quelques améliorations notables. Tout d'abord, les modèles ont été réentraînés sur des datasets plus variés, ce qui devrait permettre de générer des designs plus originaux et moins « Applesques ». Ensuite, Figma a intégré des filtres permettant aux designers de spécifier le style d'interface souhaité (minimaliste, coloré, etc.) ainsi que la plateforme cible (iOS, Android, Web). De quoi guider un peu plus l'IA et obtenir des résultats plus pertinents. Enfin, Figma insiste sur le fait que sa nouvelle fonctionnalité, maintenant nommée First Draft n'a pas vocation à remplacer les designers, mais bien à les aider dans leur processus créatif. L'outil génère des ébauches qu'il faut ensuite peaufiner et personnaliser. Un moyen de gagner du temps sur les premières étapes du design.