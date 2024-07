Illustrator se dote d'un générateur de formes par IA pour créer vos designs en quelques secondes

L'outil d'intelligence artificielle propose des images vectorielles et entièrement personnalisables une fois la création terminée. Comme avec Photoshop, Firefly est ici utilisé comme base de travail et propose aux professionnels de gagner du temps durant la conception de leurs projets.

« Remplissage génératif de forme » permet d'affiner davantage le rendu attendu. Une fois la forme simple créée, il est possible de taper un prompt pour préciser à l'outil les éléments et détails indispensables à l'image. Là encore, Illustrator proposera différents styles d'images et des réglettes pour ajuster le niveau de détail et de réalisme de chaque image.

L'outil sera proposé très prochainement à travers une mise à jour d'Illustrator en version bêta et amélioré au fil des semaines par les équipes d'Adobe.