Personnages, lieux, intrigues et dialogues : cette nouvelle IA peut co-écrire votre film

Concrètement, Dramatron est un outil de co-écriture qui peut générer des descriptions de personnages, des points d'intrigue, des descriptions de lieux ou encore des dialogues. L'outil s'appuie sur des modèles de langage existants et préformés pour générer un texte long et cohérent.

L'idée est que des écrivains humains viennent ensuite compiler, modifier et réécrire ce qui est proposé par Dramatron pour en faire un script plus formel et approprié.

Dramatron serait donc surtout utilisé pour la construction du monde, l'exploration de nouvelles approches en termes de changements d'éléments et de personnages, ou encore pour la génération d'idées créatives.