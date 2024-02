Un chauffage pas cher sur Temu ou TikTok ? Dans 7 cas sur 8, vous risquez un incendie

Pour Sue Davis, en charge de la rubrique de la protection des consommateurs chez Which ?, « les radiateurs électriques bon marché sont un achat tentant pour les consommateurs qui luttent pendant les mois froids de l'hiver, mais nos derniers tests ont révélé que les modèles vendus sur TikTok et Temu présentent un risque sérieux pour la sécurité et doivent être évités à tout prix ». Elle ajoute : « Il est vital que le gouvernement donne de toute urgence une plus grande responsabilité juridique aux marchés en ligne pour les produits dangereux afin qu'ils soient obligés de prendre des mesures pour empêcher que des produits dangereux ne finissent dans les foyers ».

Lesley Rudd, dirigeante chez Electrical Safety First, un organisme qui réunit des experts de l'électricité, est encore plus vindicative : « La façon dont nous achetons a changé, peut-être pour toujours, mais il est tout à fait illogique que nos lois n'aient pas changé, laissant les gens faire leurs achats sur ces plateformes en ligne sans aucune protection contre les produits électriques dangereux ».

Contactés, les représentants de Temu ont présenté leurs excuses et rappellent que la sécurité de leurs clients est au cœur de leurs priorités. Après publication de l'étude, les produits incriminés ont tous été retirés de la vente. TikTok a également rappelé sa politique de protection des consommateurs et indique supprimer les commerçants qui ne respectent pas ses règles de bonne conduite.

Notre conseil pour finir est toujours le même : méfiez-vous des réductions trop impressionnantes avec des rabais aussi importants, notamment sur des appareils de chauffage, et privilégiez les plateformes et les marques reconnues pour leur expérience. Cela vous coutera un peu plus cher, mais votre sécurité n'a pas de prix.