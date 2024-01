TikTok veut mettre le paquet sur le e-commerce, pour concurrencer directement Amazon ?

L'année passée fut une réussite pour le géant chinois dans le domaine : en Asie du Sud-Est, l'entreprise rencontre déjà un gros succès grâce à sa proposition originale consistant en un mélange entre divertissement et shopping. Aux USA, les chiffres sont plus timides, mais n'en restent pas moins encourageants pour la firme : les dates charnières que sont le Black Friday et le Cyber Monday ont permis de générer plus de 5 millions de clients supplémentaires via la plateforme. Nul doute que ces chiffres ont joué un rôle prédominant dans les prédictions ambitieuses du groupe pour l'année 2024.