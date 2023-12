Tensions chez les géants chinois : Temu attaque Shein et dénonce des pratiques dignes d’une organisation mafieuse

Que dit Temu aujourd'hui ? Selon le site chinois, Shein a retenu illégalement et pendant plusieurs heures certains fournisseurs, en confisquant au passage leurs téléphones et en les menaçant de sanctions, pour avoir travaillé avec Temu. D'après le site attaquant, ces actions font partie d'une stratégie plus vaste dont le but serait de forcer ces fournisseurs à renoncer à leurs droits de propriété intellectuelle.