Et maintenant, Temu est accusée d'être un malware

Ce n'est pas la première fois que Temu se retrouve dans la tourmente. Depuis son lancement, l'application accumule les controverses, malgré un succès commercial indéniable.

Tout a commencé en beauté. En mai 2024, Temu était téléchargée plus de 52 millions de fois dans le monde, dépassant même l'application Marketplace d'Amazon. Un véritable tour de force pour cette plateforme lancée seulement à l'automne 2022. Son secret ? Des prix cassés et une livraison gratuite qui ont séduit les consommateurs, en particulier les jeunes Américains et Mexicains.

Mais rapidement, les nuages se sont amoncelés au-dessus de Temu. En février 2024, une étude de la Fédération européenne des industries du jouet a jeté un pavé dans la mare. Sur 19 jouets achetés sur la plateforme, 18 présentaient des risques graves pour les enfants. Un coup dur pour l'image de marque de Temu.

Dans la foulée, la Commission européenne a placé Temu sous surveillance au titre du Digital Services Act. L'objectif ? Obliger la plateforme à mieux lutter contre les produits contrefaits, dangereux ou illégaux. Un vrai défi pour Temu, qui devra rendre des comptes d'ici fin septembre 2024.

Mais ce n'est pas tout. L'UFC-Que Choisir a porté plainte contre Temu en mai 2024, l'accusant de ne pas respecter le DSA. L'association reproche à la plateforme son manque de transparence sur les vendeurs et l'utilisation de techniques de manipulation pour pousser à la consommation.

Ces controverses font écho aux problèmes rencontrés par Pinduoduo, l'application sœur de Temu en Chine. En 2023, Pinduoduo avait été suspendue de Google Play pour des soupçons de malware. Des experts avaient alors pointé du doigt des risques de sécurité et de confidentialité « portés à un niveau supérieur ».

Malgré tout, Temu continue sa croissance fulgurante. Au cours des cinq premiers mois de 2023, la plateforme a généré plus de 1,5 milliard de dollars de volume brut de marchandises. En avril 2023, elle franchissait même le cap des 100 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis. Un succès qui donne le vertige et qui incite peut-être ses utilisateurs à effectuer leurs achats en connaissance de cause. Vous pouvez également piocher dans l'une des 20 applications de notre top des sites de e-commerce les plus visités.