Black Friday : fuyez ce site aux promos délirantes

Comme les désormais bien connues Shein et AliExpress, la plateforme de e-commerce Temu fait un carton dans l'hexagone, et plus largement encore en Europe et aux États-Unis. Mais derrière les prix imbattables et le sentiment que l'on peut y retrouver tout et n'importe quoi, se cachent de nombreuses raisons qui, entre pratiques et modèle douteux, placent l'application dans l'œil du cyclone. Alors que le Black Friday et les fêtes de fin d'année se profilent, voici quelques détails à connaître sur Temu.