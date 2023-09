Temu, le nouveau roi de l'ultradiscount : ce que cache l'appli chinoise très téléchargée en France

Temu propose certes des prix cassés, des bons d'achat et des codes promo, mais tous ou presque sont limités dans le temps et associés à des stocks annoncés comme limités. Aux côtés des promotions de saison, on trouve des offres à durée limitée et des ventes flash, qui n'ont qu'un seul but : pousser à l'achat, et en quantité si possible. À la moindre commande, les acheteurs reçoivent des SMS par dizaines les informant que des bons de réduction sont disponibles, que certains articles repérés par l'algorithme sont en promotion.

Tout est chronométré pour inciter le public à profiter de ces promotions avant qu'il ne soit trop tard. L'idée est qu'après avoir obtenu plusieurs articles pour quelques euros, les clients poursuivent la navigation en ajoutant d'autres produits à leur panier. Le site joue sur l'urgence, une stratégie marketing bien connue nommée FOMO, ou « fear of missing out », qui se traduit par la peur de manquer quelque chose. Reste à savoir si l'utilisation des données et l'agressivité commerciale ne masquent pas des pratiques trompeuses ou des produits ne répondant pas aux normes de sécurité en vigueur.