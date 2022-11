Déréférencement de Wish : pour le Conseil constitutionnel, OUI, la répression des fraudes a bien agi

En novembre 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ordonnait le déréférencement du site Wish auprès des moteurs de recherche Google, Qwant et Bing, ainsi que la radiation de l'application mobile des boutiques Play Store et de l'App Store. Cette décision, prise après avoir mené deux enquêtes en 2018 et 2020, fut une première en Europe. Mais elle fut contestée par Wish, et dans une moindre mesure par Google. Le Conseil constitutionnel a bien tranché en faveur de la DGCCRF. Mais voyons quel a été son raisonnement juridique.