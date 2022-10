Wish n'est pas près de revoir la lumière en France

La répression des fraudes avait d'abord sommé Wish de retirer de la vente les produits non conformes, mais elle a constaté que les articles en question réapparaissaient chaque fois sous un nouveau nom. N'ayant pas reçu de garantie satisfaisante de la part de la plateforme, la DGCCRF avait donc décidé de sévir.

Wish n'a pas totalement disparu du marché français puisqu'il n'y a pas été interdit. Il est seulement déréférencé des principales portes d'entrée permettant d'y accéder. Il reste possible de se rendre sur le site web via son adresse URL.

Mais les sanctions ont fortement réduit son activité sur notre territoire. D'après la Fédération d’e-commerce et de vente à distance, interrogée par Le Monde, Wish était le huitième site marchand le plus fréquenté en France en 2020. Deux ans plus tard, il n'est même plus dans le Top 20.