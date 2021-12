Déréférencé, Wish souhaite revenir sur Google et les app stores

C’était une mesure exceptionnelle qui avait été annoncée le 24 novembre dernier : le site Wish allait être déréférencé des moteurs de recherches et des boutiques d’applications en France à la demande de la DGCCRF. En cause, la dangerosité de nombreux produits vendus sur la plateforme américaine qui s’est démocratisée en tant que site de bonnes affaires. Dans son enquête, elle pointait en effet de lourds problèmes de conformité sur les 140 produits analysés. Des analyses que Wish réfute, au point de mettre en œuvre sa riposte contre l’administration française.