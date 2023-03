Wish condamné : pourquoi l'e-commerçant va devoir payer une grosse amende en France ?

Les décisions se suivent et se ressemblent pour Wish, qui est en souffrance dans l'Hexagone. Près d'un an et demi après avoir vu son déréférencement des moteurs de recherche en France être acté par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), décision depuis confirmée par le Conseil constitutionnel, le tribunal administratif puis le Conseil d'État, le e-commerçant fait face à une nouvelle déconvenue. Ce dernier a été condamné, vendredi 10 mars, à une amende de 3 millions d'euros par le tribunal correctionnel de Paris.