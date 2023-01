Pourquoi la valorisation de Shein, le géant de la mode en ligne, est en train de chuter

L'entreprise chinoise a su implanter sa marque dans le monde entier. S'il est difficile de contester ses prix et la diversité de son catalogue, il est en revanche plus évident de critiquer ses méthodes. En effet, entre les conditions de travail dans ses usines (et celles de ses affiliés et fournisseurs), l'impact environnemental de son modèle, et les différents faits de plagiat de produits d'autres grandes marques, SHEIN est très loin d'être une entreprise vertueuse. Cela ne l'empêcherait pas de mener prochainement cette potentielle levée de fonds de 1,5 à 3 milliards à Wall Street.