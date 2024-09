Si l'on se fie à ce qui a fuité, Shein s'appuie massivement sur le système controversé du « dispatch labor » (l'intérim, en français) pour staffer ses entrepôts. Cette pratique permet aux entreprises de sous-traiter le recrutement et la gestion des travailleurs temporaires à des agences externes. Résultat ? Shein obtient une main-d'œuvre flexible et bon marché, mais privée des protections sociales des employés permanents. Et bien que la loi chinoise limite théoriquement ce type d'embauche à 10% des effectifs, Shein semble largement dépasser ce seuil.