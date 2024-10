Shein ne se contente plus de vendre des vêtements ultra bon marché. La marque a ajouté des sextoys à son catalogue, profitant de l'explosion du marché du bien-être intime qui pèse désormais plus de 35 milliards de dollars. Un choix qui fait grincer des dents les spécialistes du secteur, et pour cause : l'entreprise, déjà épinglée pour avoir utilisé du plomb dans ses vêtements, reste particulièrement opaque sur les matériaux utilisés.

Les descriptions se limitent à quelques mots vagues comme « silicone » ou « plastique », sans plus de précisions sur leur qualité ou leur origine. De quoi faire frémir quand on sait que ces produits sont destinés à un usage intime.