52% des jouets électroniques, écouteurs, chargeurs… devraient être interdits à cause du plomb, cadmium et phthalate

Voilà qui pourrait faire craindre pour la santé des Européens. Car si l'on en croit l'étude de l'ECHA, il n'y a pas que les gazinières qui pourraient être toxiques, mais aussi une autre catégorie de produits bien particulière : les produits électroniques. Selon le rapport, il s'agirait des marchandises dans lesquelles l'on retrouverait le plus ces produits nocifs pour la santé comme le cadmium, le plomb ou les phtalates.

Ainsi, 52% des jouets électroniques, des chargeurs, des câbles et des écouteurs analysés ne seraient pas conformes aux contraintes sanitaires européennes, à cause de la présence d'éléments cités ci-dessus. Le plomb serait à l'origine de cinq millions de morts par an dans le monde, alors que le cadmium serait un facilitateur du cancer du pancréas. Les phtalates sont quant à eux des perturbateurs endocriniens.