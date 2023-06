Les gazinières seraient plus nocives pour votre santé que le tabagisme passif

Mais l'impact du gaz pourrait aussi avoir un effet nocif plus important que prévu sur notre santé. Dans un article publié dans Environmental Science & Technology, une équipe de chercheurs de Stanford rapporte que l'utilisation de cuisinières à gaz libère un composé organique bien connu en plus grande quantité que ce qui avait été observé auparavant. Il s'agit du benzène, qui se forme lors de la combustion et que l'on retrouve également dans la fumée des incendies de forêt, la fumée de tabac et les gaz d'échappement.

Son nom rappellera sans doute à de nombreuses personnes leurs cours de sciences au collège et au lycée. Mais son principal défaut est d'être hautement cancérigène, même à des niveaux d'exposition très faibles. Il est notamment lié à la leucémie et à d'autres cancers des cellules sanguines.

L'étude menée par les chercheurs de Stanford s'est notamment intéressée à la pollution intérieure par le benzène causée par les gazinières, dans 87 foyers de Californie et du Colorado. Dans 30 % des cuisines testées, les émissions de ce composé provenant d'un seul brûleur réglé à haute température, ou d'un four réglé à 180 °C, se sont révélées supérieures à la concentration moyenne provoquée par le tabagisme passif. Et ce, quelle que soit la marque ou l'âge de la cuisinière à gaz.