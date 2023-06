Gaz, électricité : ces fournisseurs ont fait n'importe quoi avec les prix... et c'est vous qui payez

Les litiges en eux-mêmes n'ont pas augmenté entre 2021 et 2022 : 30 558 l'an dernier. Mais cette stabilité en trompe-l'œil s'explique par la plus stricte régulation du démarchage téléphonique et à domicile, la poursuite du déploiement des compteurs communications comme Linky ou l'amélioration du traitement des réclamations. La part des litiges liés aux changements de prix a quant à elle doublé par rapport à 2021, passant de 8 à 16 %.