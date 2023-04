Pourquoi la fraude massive est un véritable fléau de la rénovation énergétique

Plus de 10 000. C'est le chiffre des plaintes reçues par le site officiel Signal Conso pour le secteur de la rénovation énergétique en 2022. Un chiffre pour le moins préoccupant, alors que les citoyens sont de plus en plus incités à faire attention à leur consommation énergétique, et notamment grâce aux aides de l'état telles que le chèque énergie.

D'après l'association Que Choisir, ce sont, sans grande surprise, les travaux bénéficiant de nombreuses aides de l’État, comme les travaux d'isolation ou le changement de la chaudière au fioul, qui sont le plus souvent ciblés par les fraudeurs. En général, les travaux à 1 euro sont aussi particulièrement touchés par le phénomène.

Et les autorités, bien au courant, ont pour le moment du mal à réagir efficacement. « Nos actions de contrôle se renforcent d’année en année et les dispositifs d’aides s’adaptent, mais les fraudeurs ont beaucoup d’imagination et parviennent toujours à les contourner », indique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.