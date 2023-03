Une entreprise se livre à des arnaques à la rénovation énergétique ; ses dirigeants finissent au tribunal

Au lieu de vrombir, cette limousine-là arnaque. La société BDPA Rénovation et ses huit directeurs départementaux vont faire l'objet d'un procès prévu pour le mois de juillet 2023 au tribunal judiciaire de Limoges (Haute-Vienne). Basée dans la préfecture départementale, BDPA Rénovation a fait l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Limoges en septembre 2021. Après un an et demi d'investigation, les motifs d'abus de biens sociaux, d'escroquerie en bande organisée et de pratique commerciale trompeuse ou agressive ont été retenus. Plus encore, parmi les directeurs d'agence départementaux de la société, trois d'entre eux n'ont pas un casier judiciaire vierge et encourent donc une peine supplémentaire pour « direction d'une société malgré une interdiction judiciaire », selon les informations de l'UFC-Que Choisir. Au total, ils risquent des peines de prison pouvant atteindre dix ans.

Il faut dire que le mode opératoire, dans l'air du temps, était bien huilé. Ciblant principalement des personnes âgées résidant dans des maisons individuelles, la société BDPA Rénovation a ainsi ouvert des bureaux dans pas moins de huit départements en se présentant, auprès de particuliers, comme un « organisme de contrôle de l’amélioration de l’habitat ». En France, c'est à un établissement public, l'ANAH (Agence nationale de l'habitat), qu'incombe cette mission.