Électricité : le solaire et l'éolien doublent le gaz pour la première fois !

La production d'électricité est un enjeu majeur, tant elle est sensible aux crises et a un impact sur le changement climatique. Si les industries des énergies fossiles ont bénéficié de nombreux investissements ces dernières années, malgré leur caractère polluant et non renouvelable, les secteurs de l'éolien et du solaire ne sont pas en reste et connaissent d'importants progrès.