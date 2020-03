Le stockage d’énergie sous forme d’hydrogène fait un bond en avant

Pile à combustible à membrane échangeuse de protons

Changer l'or bleu en hydrogène est encore trop coûteux

Une solution... basique ?

Source : ScienceDaily.

Cela pourrait permettre de stocker l'électricité produite par les panneaux solaires ou les éoliennes pour alimenter le réseau quand il n'y a ni vent ni soleil.Aujourd'hui, changer l'eau en hydrogène coûte cher. Pour atteindre un rendement intéressant, ce procédé use généralement d'une pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM). Mais cette technique a un double inconvénient : le prix d'une membrane fait grimper la facture, et elle fonctionne dans un environnement très acide, ce qui nécessite des catalyseurs à base de métaux précieux, comme le platine ou l'iridium.Afin de résister à la corrosion causée par l'acidité, les électrodes doivent être faites avec du titane, tout aussi coûteux.Le groupe dirigé par le chercheur Yu Seung Kim a travaillé de concert avec des scientifiques de l'Université d'État de Washington. Ensemble, ils ont découvert comment réaliser l'électrolyse dans un environnement alcalin ou basique. Adieu platine, iridium et titane ; bonjour fer et nickel, bien plus répandus et plus abordables. «», explique Yu Seung Kim. Les scientifiques ont ainsi mis au point un liant pour les électrodes qui permet au nouveau catalyseur de jouer son rôle dans un environnement au PH élevé, donc bien moins acide. Plus besoin de PEM non plus, pour un rendement équivalent.Cette avancée ouvre la porte à une utilisation massive de l'électrolyse pour stocker l'électricité issue des panneaux solaires et éoliennes. Ce sont les sources d'énergies propres les plus prometteuses, mais l'intermittence de leur production, soumise aux horaires du soleil et aux caprices du vent, les rend peu fiables pour générer de l'énergie en continu. Une électrolyse efficace et bon marché permettrait de générer de l'hydrogène à partir de kWh non consommés quand les conditions le permettent, puis d'utiliser cet hydrogène pour faire tourner des centrales thermiques si Éole, dieu des vents, s'endort à la nuit tombée.