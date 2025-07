Il y a plusieurs années, Disneyland Paris a entamé un chantier colossal visant à s'offrir un parking visiteur entièrement recouvert de panneaux solaires, pour répondre à une partie significative de sa consommation énergétique. Le parc d'attractions, qui a achevé le chantier il y a un an et demi tout en poursuivant sa profonde mue, peut aujourd'hui se targuer de disposer de l'une des plus imposantes centrales photovoltaïques du Vieux continent.