Le gouvernement encourage également une tarification plus intelligente, avec des offres préférentielles durant les « heures solaires » (11h-17h) et des périodes « super creuses » la nuit et le week-end. Cette flexibilité tarifaire permettra aux consommateurs de profiter des moments où l'électricité est abondante et moins chère, notamment lors des pics de production d'énergies renouvelables.