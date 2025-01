Le géant du divertissement, The Walt Disney Company, a annoncé jeudi 23 janvier avoir conclu un partenariat majeur avec Visa pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'accord fait de Visa le partenaire de paiement officiel de Disneyland Paris, des Disney Store et du Disney Theatrical Group dans la région EMEA. Les détenteurs de cartes Visa vont bénéficier d'avantages exclusifs et d'une expérience de paiement optimisée à travers tout l'écosystème Disney.