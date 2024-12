Notons qu'en plus de Disney+, Orange propose déjà une remise de 5 euros par mois sur Netflix (hors abonnement Essentiel) et Max, toujours en cas de souscription à l'offre Livebox Max. Et les remises sont cumulables ! Ce n'est pas aussi bien que l'offre Freebox Ultra qui propose Disney+, Netflix et Prime sans surcoût, mais ce n'est pas inintéressant sur le papier !