Le studio aux grandes oreilles met donc fin à son partenariat avec Canal+. Dès le 1er janvier 2025, les abonnés aux offres Canal+ Cine Series ou au bouquet Disney ne pourront plus accéder à Disney+, le service SVOD du groupe américain. Ce dernier était inclus dans leur abonnement, il faudra désormais s'abonner directement auprès de Disney+ pour bénéficier des dernières séries Marvel, Star Wars, et aux programmes Disney et Fox.

Le même jour, la distribution des chaînes Disney Junior, National Geographic, ou encore Fox Play s'arrête pour tous les abonnés Canal+. Les canaux ne seront plus disponibles sur myCanal ou depuis les abonnements à Canal+ souscrits auprès des opérateurs internet.

Enfin, Disney met fin à l'exclusivité de la diffusion après 6 mois des films sortis dans les salles de cinéma. Les prochains blockbusters du groupe ne seront plus proposés dans le catalogue Canal+, et les abonnés devront soit les acheter en DVD ou en Blu-Ray, soit attendre 17 mois pour les regarder sur Disney+, chronologie des médias oblige.