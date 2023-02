Streaming : pourquoi Disney+ pourrait bientôt perdre des contenus originaux

Selon les informations de Bloomberg, le nouveau directeur général de Disney, Bob Iger, souhaiterait désormais proposer une partie des contenus produits par ses studios, sur des plateformes concurrentes. En ce sens, le dirigeant suit la trajectoire tracée par Warner Bros Discovery, qui a annoncé des partenariats avec d'autres acteurs pour récupérer de l'argent sur ses contenus les plus forts. Ce sera le cas en France, où les programmes HBO seront accessibles grâce à un abonnement supplémentaire sur Amazon Prime Video.

Il est probable que Disney se garde ses plus grosses cartouches, à savoir les œuvres dérivées des univers Star Wars et Marvel. Disney pourrait aussi vendre des films et séries plus adultes ou moins grand public, comme les différentes licences issues du catalogue de la 20th Century Fox, et aujourd'hui incluses dans l'onglet Star, ainsi qu'une partie de son back-catalogue, comme certains programmes d'animation.

Bob Iger souhaiterait également se recentrer sur les salles de cinéma. Durant le règne de son prédécesseur, Bob Chapek, Disney avait réservé la sortie de plusieurs films d'animation Disney et Pixar à la plateforme de streaming, avec un succès relatif, et un manque à gagner certain pour des films dont les coûts de production dépassent allègrement les 150 millions de dollars par long-métrage.

Bob Iger serait enfin en train de réorganiser l'entreprise, pour laisser plus de place aux créatifs dans la prise de décisions, et aurait supprimé la division Disney Media and Entertainment Distribution. Cette division avait été mise en place par son prédécesseur, et affectait les budgets de tous les projets du groupe prévus pour Disney+.