On sait où vont atterrir les séries HBO (Game of Thrones, Succession, The Last of Us...) après la fin du deal avec OCS

Si la future série The Last of Us sera proposée au catalogue de la plateforme d'Amazon sans surcoût aux abonnés, il n'en sera rien pour les autres. En effet, en mars prochain, le Warner Pass sera lancé. Il s'agit d'une chaîne payante proposée comme les autres directement au sein de l'interface de Prime Video. Le prix de cette dernière n'est pas encore connu, mais il risque d'être assez élevé. En effet, en plus de proposer toutes les séries de la chaîne premium (Game of Thrones, The Wire, True Detective, Succession, Les Soprano, etc.), l'offre intégrera 12 autres chaînes et leurs services à la demande appartenant à Warner Bros. Discovery.