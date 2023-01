On connait enfin le diffuseur de la série The Last of Us en France !

La fameuse adaptation du légendaire jeu vidéo du studio Naughty Dog devait arriver sur nos écrans dès le 15 janvier prochain. Hélas, depuis la fin du partenariat entre HBO et OCS, de nombreuses séries ont disparu du catalogue de la plateforme de streaming. De plus, quelques nouveautés, dont The Last of Us, voyaient leur diffusion en France menacée. Et ce n'est pas le silence de Warner France qui pouvait rassurer les spectateurs. Heureusement, nous y voyons désormais plus clair.