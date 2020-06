HBO : le réalisateur de Chernobyl va diriger le pilote de la future série The Last of Us

Sony Interactive Entertainment

The Last of Us Part II n'est pas le seul projet attendu par les fans de la saga de Naughty Dog. En effet, une série va également entrer en production dans les semaines qui viennent chez HBO.

C'est en mars dernier que HBO a officialisé l'adaptation de The Last of Us en série. Si les acteurs pour incarner Joël et Ellie n'ont pas encore été trouvés, nous savons déjà que le scénario sera extrêmement fidèle au jeu vidéo. En effet, Neil Druckmann, Vice-président de Naughty Dog et réalisateur du second opus qui arrive bientôt sur PS4, participera à l'écriture de la série.



Deux grands noms de Chernobyl impliqués

Aujourd'hui, nous apprenons qu'une nouvelle personnalité de renom rejoint le projet. Il s'agit de Johan Renck, le réalisateur des cinq épisodes de la mini-série Chernobyl. Renck sera en charge de la réalisation du pilote de The Last of Us et occupera aussi le poste de producteur exécutif.