Un State of Play dédié à The Last of Us Part II sera diffusé ce mercredi

Après Ghost of Tsushima il y a une dizaine de jours, c'est au tour de The Last of Us Part II d'avoir droit à son propre State of Play. Ce sera l'occasion de découvrir le jeu de Naughty Dog sous un angle nouveau.

C'est via Twitter que PlayStation a annoncé la diffusion d'un State of Play uniquement réservé à The Last of Us Part II. Pour visionner cet épisode en direct, il va falloir se rendre à cette adresse le mercredi 27 mai à 22h00, heure de Paris. Nous avons déjà une petite idée de ce qui sera montré lors de l'émission.



Du gameplay inédit au programme !

Le PlayStation Blog précise que ce State of Play durera approximativement 25 minutes. Neil Druckmann, le réalisateur des prochaines aventures d'Ellie et Joël, se chargera de commenter la longue séquence de gameplay inédite qui nous attend. Le coprésident de Naughty Dog reviendra aussi sur les dangers que notre jeune héroïne devra affronter.

Enfin, la marque japonaise a jugé important de rappeler que la PS5 ne sera pas évoquée durant ce State of Play. Espérons que l'événement qui dévoilera les jeux de la machine sera bien diffusé en juin.