Ghost of Tsushima : Sucker Punch promet une carte immense et des combat hardus

Après The Last of Us: Part II (19 juin), Ghost of Tsushima sonnera le chant du cygne de la PlayStation 4. Un jeu attendu au tournant donc, dont la machine communicationnelle se met enfin en marche à deux mois de sa sortie. Retardé d’un mois suite aux bouleversements du calendrier de Sony causés par la pandémie de Covid-19, le titre de Sucker Punch profite de ce délai supplémentaire pour détailler les contours de son gameplay.



Une carte « immense », promettent les développeurs Dans une interview accordée à IGN, le game director de Ghost of Tsushima, Nate Fox, explique que la partie du jeu que l’on a pu découvrir la semaine dernière lors de State of Play de Sony était « très concentrée », et reprenait en réalité l’une des toutes premières zones du jeu. « La véritable carte est immense », promet ensuite Nate Fox. « L’île de Tsushima englobe des biomes que l’on retrouve au Japon, comme des montagnes enneigées, des forêts de bambous, des cascades ou des collines verdoyantes, tout y est. Nous voulons donner suffisamment d’espace au joueur pour le griser ».

Mais, comme chacun sait (oui Ubisoft, c’est toi que je regarde), une carte gigantesque ne vaut pas grand-chose s’il n’y a rien à y faire. Conscient de la gageure, Nate Fox reprend. « Nous ne voulions pas faire une carte immense sans rien dessus. Elle est donc remplie de gens, d’objets et d’histoires à explorer ». Un jeu de combat exigeant Si les quelques séquences de gameplay que l’on a pu voir de Ghost of Tsushima laissent présager un action-RPG assez classique et binaire (option bourrin ou option furtif ?), Nate Fox promet que le nouveau titre de Sucker Punch est plus difficile qu’il n’y paraît. « Le jeu est très exigeant », assure-t-il. « Nous honorons absolument la létalité du sabre. Nous avons regardé des films de samouraï et les gens ne survivent pas à plus d’un ou deux coups, et c’est inscrit dans notre système de combat. » Des éléments qui rassurent quant à l’aspect « réaliste » des affrontements, et notamment sur un point : « vous ne pouvez pas simplement courir dans un camp ennemi et combattre cinq adversaires en même temps, vous seriez dépassés et mourrez ». On est donc plus loin d’un Assassin’s Creed qu’il n’y paraît.

© Sony