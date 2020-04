The Last of Us Part II : du gameplay et une bonne partie du scénario fuitent

C'est une véritable catastrophe qui vient de frapper le studio Naughty Dog. Après le dernier report en date, The Last of Us Part II se retrouve dans une situation extrêmement complexe. En effet, des séquences de gameplay mais aussi des éléments majeurs du scénario se baladent actuellement sur la toile.



Une histoire de vengeance ?

Attendu pour le 29 mai prochain, The Last of Us Part II a malheureusement été retardé une nouvelle fois. Nous devons ce dernier report en date à l'épidémie de COVID-19 puisque Sony rencontrant des difficultés d'approvisionnement pour les versions physiques. Ainsi, le jeu de Naughty Dog n'a pour l'instant plus de date de sortie. Comme si la situation n'était pas assez délicate, l'exclusivité PS4 est maintenant victime d'une vague de leaks sans précédent sur internet.

Ces dernières heures, des vidéos de gameplay (tirées d'une version interne du jeu) et des révélations importantes concernant l'histoire sont en accès libre sur divers forums. D'après les premières informations, c'est un ancien développeur mécontent de Naughty Dog qui serait à l'origine de ces fuites. En effet, le studio californien a été récemment épinglé par Kotaku à cause des conditions de travail à la limite du supportable. Nuits interminables passées dans les locaux, burn-out et périodes de crunch à rallonge (parfois sur plusieurs mois) sont au programme.



Vers une sortie anticipée ?

Bien entendu, notre article se gardera de partager les spoilers en question. Les joueurs qui attendent les prochaines aventures d'Ellie avec impatience doivent tout de même redoubler de vigilance. Il est par exemple possible de bloquer des mots-clés sur Twitter comme « The Last of Us, Ellie... » ou tous les hashtags en rapport avec le jeu. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les vidéos de gameplay ont été retirées de YouTube mais elles peuvent toujours traîner sur les réseaux sociaux.