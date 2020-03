HBO produira une série basée sur le jeu vidéo The Last of Us

© Sony Interactive Entertainment

De plus, un réalisateur de renom s'occupera de chapeauter le projet.Il n'est pas chose aisée d'adapter un jeu vidéo au cinéma ou à la télévision. De nombreux prétendants s'y sont cassé les dents mais cela n'empêchera pas Sony de (re)tenter le coup très bientôt. En effet, d'après The Hollywood Reporter, HBO et Sony Pictures Television vont s'associer pour donner naissance à une série basée sur le soft de Naughty Dog :D'après les premières informations que nous avons en notre possession, c'est Craig Mazin, le créateur de la mini-série, qui sera chargé de la réalisation. Par ailleurs, les concepteurs du jeu seront extrêmement impliqués sur le projet puisque Neil Druckmann (scénariste et réalisateur du titre) rédigera le script et sera producteur exécutif. Carolyn Strauss et Evan Wells (coprésident de Naughty Dog) seront également producteurs.La sérieretracera les aventures du premier jeu en compagnie de Joel et Ellie. Il n'est pas non plus exclu de voir des éléments deêtre inclus dans le scénario. Cette adaptation sera la première à voir le jour sous le label PlayStation Productions initié par Sony en mai 2019.Enfin, selon IGN , cette série vient remplacer le filmqui avait été annoncé par la marque japonaise il y a plusieurs années.D'autres films/séries estampillés PlayStation Productions suivront, comme un long-métrage retraçant les origines de Nathan Drake, le héros de la saga