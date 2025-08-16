Navidrome est léger et fonctionne sur un ordinateur ou un NAS. Vous pouvez y importer vos fichiers MP3 ou FLAC et y accéder depuis un navigateur ou une application mobile compatible Subsonic. Il va vous falloir installer le logiciel sur votre machine et indiquer le dossier contenant votre musique. L’application scanne automatiquement vos fichiers et génère votre bibliothèque. Vous pouvez ajuster la diffusion en streaming et créer plusieurs comptes utilisateurs si nécessaire. Les mises à jour se font simplement en remplaçant le fichier de l’application, et la communauté fournit des guides détaillés pour résoudre les problèmes fréquents. Vous pouvez également configurer la lecture à distance pour écouter vos morceaux même lorsque vous êtes en dehors de votre réseau domestique.

Installation