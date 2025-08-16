Navidrome, Funkwhale ou Airsonic, soit autant de solutions qui vous permettent de vous passer de Deezer ou Spotify et de posséder vraiment votre musique préférée, avec un peu de manipulations.
- Choisir la solution adaptée : Navidrome, Funkwhale, Airsonic ou Plex ont des besoins et fonctions différents selon serveur et partage.
- Préparer matériel et fichiers : un ordinateur/NAS avec espace; organiser artistes/albums; choisir MP3 pour place ou FLAC pour qualité.
- Installer et utiliser : suivre les guides officiels, configurer dossiers et comptes, puis accéder via navigateur ou applications mobiles.
Si vous en avez marre de payer des abonnements pour écouter vos morceaux favoris ou constituer votre propre discothèque, vous êtes au bon endroit. Clubic vous guide pour installer un serveur de musique en local. Vous gardez la main sur vos fichiers, vous pouvez les organiser comme vous le souhaitez et les écouter depuis n’importe quel appareil compatible, sans dépendre d’un service commercial. Alors certes, il vous faudra mettre les mains dans le cambouis, mais l’expérience en vaut la peine.
Comment se lancer et profiter pleinement de votre serveur local
Choisir la solution adaptée à votre environnement
Chaque logiciel a ses spécificités. Navidrome est léger et simple à installer. Funkwhale demande Docker mais propose davantage de possibilités de partage. Avec Airsonic ou Plex, il va vous falloir un serveur toujours actif pour gérer votre musique et vos utilisateurs.
Préparer votre matériel et vos fichiers
Vous aurez besoin d'un ordinateur ou un NAS avec assez d’espace disque. Il vous faudra bien organiser vos fichiers par artiste et album pour faciliter l’importation. Pour la qualité, vous pouvez choisir MP3 pour économiser de la place, ou FLAC pour un son fidèle.
Installer et configurer le serveur
Téléchargez le logiciel choisi depuis le site officiel. Suivez les instructions pas à pas. Paramétrez le dossier de musique, créez vos comptes utilisateurs et ajustez la diffusion si vous voulez écouter vos morceaux depuis plusieurs appareils.
Accéder à votre musique partout
Une fois le serveur en marche, vous pouvez écouter vos fichiers depuis un navigateur, un smartphone ou un client compatible Subsonic. Les applications mobiles facilitent la navigation, la création de playlists et l’accès hors ligne.
Se documenter et éviter les erreurs
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les guides sur les sites de chaque solution, avec captures d’écran et instructions pour éviter de vous planter.
Installer votre propre serveur de musique : les options principales
Navidrome
Navidrome est léger et fonctionne sur un ordinateur ou un NAS. Vous pouvez y importer vos fichiers MP3 ou FLAC et y accéder depuis un navigateur ou une application mobile compatible Subsonic. Il va vous falloir installer le logiciel sur votre machine et indiquer le dossier contenant votre musique. L’application scanne automatiquement vos fichiers et génère votre bibliothèque. Vous pouvez ajuster la diffusion en streaming et créer plusieurs comptes utilisateurs si nécessaire. Les mises à jour se font simplement en remplaçant le fichier de l’application, et la communauté fournit des guides détaillés pour résoudre les problèmes fréquents. Vous pouvez également configurer la lecture à distance pour écouter vos morceaux même lorsque vous êtes en dehors de votre réseau domestique.
Installation
- Téléchargez Navidrome depuis le site officiel et placez le fichier sur votre ordinateur ou NAS ;
- Indiquez le dossier contenant votre musique. L’application scanne vos fichiers et crée la bibliothèque automatiquement ;
- Configurez les comptes utilisateurs si vous voulez plusieurs profils ;
- Testez la lecture depuis un navigateur et une application mobile compatible Subsonic ;
- Appliquez les mises à jour en remplaçant simplement le fichier de l’application. Consultez les guides de la communauté pour résoudre les problèmes éventuels.
Funkwhale
Funkwhale demande un peu plus de préparation. Vous devez disposer d’un serveur capable d’exécuter Docker ou utiliser un NAS compatible. L’installation commence par le téléchargement des scripts officiels, qui créent les conteneurs pour le serveur web, la base de données et le service de stockage. Vous allez indiquer l’emplacement de vos fichiers musicaux et créer les comptes utilisateurs. Une fois la configuration terminée, vous pouvez accéder à la bibliothèque depuis un navigateur ou une application mobile officielle. Funkwhale permet aussi de partager vos morceaux avec d’autres utilisateurs du serveur, tout en contrôlant les droits d’accès pour chaque compte. Les mises à jour passent par la mise à jour des conteneurs Docker, ce qui évite toute interruption de service prolongée.
Installation
- Préparez votre serveur ou NAS compatible Docker ;
- Téléchargez les scripts officiels Funkwhale pour créer les conteneurs nécessaires au serveur web, à la base de données et au stockage des fichiers ;
- Indiquez l’emplacement de vos fichiers musicaux et configurez les comptes utilisateurs ;
- Accédez à votre bibliothèque depuis le navigateur ou l’application mobile officielle;
- Partagez vos morceaux avec d’autres utilisateurs si vous le souhaitez et contrôlez les droits d’accès pour chaque compte ;
- Mettez à jour les conteneurs Docker régulièrement pour rester à jour sans interrompre le service.
Airsonic
Avec Airsonic, il va vous falloir un serveur ou un ordinateur toujours allumé pour servir votre musique. Vous commencez par installer le logiciel depuis le site officiel, puis vous créez vos comptes utilisateurs et configurez les paramètres de streaming. Vous chargez vos fichiers dans le serveur et l’application scanne votre bibliothèque pour créer les métadonnées et afficher les pochettes d’album. L’interface web permet de naviguer facilement dans vos morceaux, créer des playlists et écouter en direct ou en différé. Les clients mobiles et les applications compatibles Subsonic offrent la même expérience sur smartphone. Les guides détaillés sur le site officiel montrent toutes les étapes avec captures d’écran, pour que l’installation se fasse sans erreurs.
Installation
- Téléchargez Airsonic depuis le site officiel et installez-le sur un serveur ou un ordinateur qui restera allumé ;
- Créez vos comptes utilisateurs et ajustez les paramètres de streaming ;
- Chargez vos fichiers musicaux dans le serveur. L’application scanne votre bibliothèque et génère les métadonnées et les pochettes d’album ;
- Naviguez dans vos fichiers via l’interface web ou un client mobile compatible Subsonic ;
- Créez des playlists et écoutez vos morceaux en direct ou en différé ;
- Suivez les guides officiels pour éviter les erreurs lors de l’installation ou de la configuration avancée.
Plex
Plex va vous demander un serveur ou un ordinateur allumé en permanence pour diffuser votre musique. Commencez par télécharger le logiciel depuis le site officiel et installez-le sur votre machine. Indiquez le dossier contenant vos fichiers audio, MP3 ou FLAC. L’application scanne vos morceaux et génère automatiquement la bibliothèque avec les métadonnées et les pochettes d’album. Vous pouvez créer plusieurs comptes utilisateurs et définir des restrictions d’accès si nécessaire. L’interface web permet de naviguer facilement dans votre musique, et les applications mobiles Plex offrent la possibilité d’écouter vos morceaux en direct, hors ligne ou de créer vos playlists. Les guides officiels montrent toutes les étapes avec captures d’écran pour éviter les erreurs.
Installation
- Téléchargez Plex depuis le site officiel et installez-le sur votre serveur ou ordinateur ;
- Indiquez le dossier contenant votre musique. L’application scanne les fichiers et génère la bibliothèque automatiquement ;
- Créez vos comptes utilisateurs et ajustez les permissions si nécessaire ;
- Naviguez dans votre musique via l’interface web ou l’application mobile Plex ;
- Créez vos playlists et écoutez vos morceaux en direct ou hors ligne ;
- Consultez les guides officiels pour suivre toutes les étapes et éviter les erreurs lors de l’installation ou de la configuration avancée.
Avec ce type d’installations, vous gardez le contrôle de vos fichiers et n’êtes plus dépendant d’un abonnement mensuel à Spotify ou Deezer par exemple. Cela demande un peu de patience, de temps et de mettre les mains dans le ventre de la bête pour installer et configurer le serveur, mais une fois lancé, vous profitez pleinement de votre musique, quand et comme vous le voulez.
Avec plus de presque 700 millions d'utilisateurs actifs mensuels à la fin de l'année 2024, Spotify ne craint rien à ce que quelques-uns tentent l'aventure locale !