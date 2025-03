lepef32

J’ai un Jellyfin qui tourne sur un mini PC dedié (avec aussi Nextcloud ect) et franchement c’est vraiment pas bien compliqué à mettre en place, bon clairement il faut quand meme un niveau relativement correct en informatique pour s’y lancer (en hiver car ca prend du temps).

Ma config est la suivante:

-Mini PC chinois à base d’Intel N100 + 8Go de Ram + SSD de 256Go + emplacement 2.5 pouces pour accueillir un disque à plateaux où sont stokés les films.

-OpenMediavault (distrib linux spécial NAS)

-Connexion fibre.

Quelques points/conseils:

-Intel clairement preferable pour faire de l’encodage hardware, Nvidia marche bien aussi mais ils ne font pas d’APU et avoir une de leur CG bas de gamme rien que pour ca serait debile en prix et conso. Les APU AMD sont moins performant/en retard sur ce point. Evitez aussi les Raspberry pi , trop bancale et trop cher par rapport à une solution Intel Nxx

-Activer le rencodage à la volé est en fait bien moins utile qu’on pourrait le penser:

Sauf à avoir ses films dans des formats exotiques/peu rependu (ex AV1, x265 avec HDR) et/ou avec gros bitrates (par exemple 10Go/film) la vitesse de connexion des clients n’est plus un probleme de nos jours meme en 4G, et il n’y pas vraiment de problème de compatibilité sauf avec certains navigateurs (par exemple Firefox n’aime pas le x265), mais il y a une App Windows, pourquoi s’embeter avec les navigateurs… meme chose pour les smartTV et smartphone.

-Il existe une version serveur de Jellyfin pour Windows donc en theorie pas besoin de Linux … cela dit j’ai un peu des doutes quand à la stabilité de la bête …

-Il vous faut un domaine pour avoir un accès à distance: c’est payant ou gratuit, en gratuit vous aurez un sous domaine moins esthétique mais ca fait le job (exemple ; Duckdns) et vous aurez à mettre en place un dynDNS sur votre box/modem

-Au niveau du serveur il va falloir mettre en place un reverse proxy, je conseille vivement Caddy qui va gerer automatiquement les certificats pour le https , ce qui tombe bien car c’est justement le truc qui devient trop complexe à gerer/comprendre pour un « amateur » sans reelle conaissance informatiques formelles.

-Quand on met en place un serveur Jellyfin sur un linux pur ou specialisé comme openmediavault, le plus simple est de faire ca via Docker ca qui va beaucoup facilité la mise en place et maintenance.

-Un truc qui peut etre complexe sans connaissance formelles de Linux c’est comment fonctionne les utilisateur systemes, leur droits d’accés ect c’est relativement déconcertant.