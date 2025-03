Si la nouvelle politique tarifaire de Plex ne vous convient pas, il existe une alternative intéressante : Jellyfin. Contrairement à Plex, ce logiciel est totalement gratuit et open source, sans aucune restriction imposée par un modèle d'abonnement payant.



Avec Jellyfin, vous pouvez diffuser votre bibliothèque multimédia aussi bien en local qu'à distance, sans avoir à payer pour débloquer ces fonctionnalités. Son modèle ouvert permet à chaque utilisateur de gérer son propre serveur.



De plus, Jellyfin est compatible avec une large gamme d’appareils, notamment les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et les téléviseurs connectés, assurant une flexibilité maximale pour accéder à votre contenu où que vous soyez. Son développement est soutenu par une communauté active qui continue d’améliorer ses performances et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, garantissant ainsi une expérience utilisateur fluide et évolutive.