Plex, le spécialiste du hub multimédia, lève 50 millions de dollars

L'année 2021 est décidément très active pour Plex. Après avoir ajouté une offre de rétrogaming à son service avec Plex Arcade , puis intégré Apple TV, la société derrière le service multimédia vient de lever 50 millions de dollars pour poursuivre son développement et sa diversification.

15 de ces 50 millions iront directement renforcer les envies de Plex de devenir numéro un du divertissement avec sa plateforme, qui propose d'ailleurs depuis quelques mois des films et séries gratuitement. Il ne s'agit pas toujours d'œuvres très récentes et cela concerne surtout les États-Unis, mais nul doute que cela risque de changer à l'avenir.

Enfin, les 35 millions restants permettront à Plex d'acheter des parts et options aux employés et actionnaires pour renforcer sa position. Dans son communiqué, Plex déclare également son souhait d'investir davantage dans ses équipes d'ingénierie, produit et contenu afin d'être le mieux équipé possible pour régler les problèmes rencontrés.