Plex annonce un service de jeu orienté rétrogaming payant

Pour peu que vous ayez activé l’accès à distance à votre serveur Plex, les jeux inclus dans Plex Arcade sont disponibles à n’importe quel moment, et depuis n’importe où. Le service est accessible depuis les terminaux iOS et Android, mais aussi sur les boîtiers Android TV, Apple TV, les dongle Amazon Fire TV, et bien sûr macOS et Windows. Toutes les manettes USB ou Bluetooth sont supportées, et les claviers y compris si l’on joue sur navigateur (Chromium uniquement).

Plex précise néanmoins que, pour le moment, seuls les serveurs hébergés sur un ordinateur Windows ou macOS supportent Plex Arcade. L’entreprise a en effet noué un partenariat avec Parsec pour réduire la latence de son service, mais la technologie utilisée par cette dernière n’est pas (encore ?) compatible avec Linux. Les serveurs hébergés sur une machine Linux, sur un NAS ou sur une NVIDIA Shield sont donc pour le moment exclus de l’offre Plex Arcade.