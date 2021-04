Apple Arcade accueille 32 nouveaux jeux, dont Monument Valley

Parmi les jeux, on retrouve des cadors du jeu mobile comme Monument Valley, Fruit Ninja Classic, Cut the Rope Remastered ou Threes, mais aussi des titres originaux exclusifs à Apple Arcade, comme NBA 2K21 Arcade Edition, Star Trek: Legends et The Oregon Trail.

La plateforme dispose aussi de nouveaux jeux dits traditionnels : échecs, solitaire, jeux de plateau, jeux de cartes… Apple Arcade revendique désormais plus de 180 jeux.

L'abonnement demeure à 4,99 euros par mois, avec les trois premiers mois gratuits suite à l'achat d'un appareil Apple. Apple Arcade est inclus dans le bundle de services Apple One .