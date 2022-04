Plex se lance dans l'agrégation du contenu de tous les services de SVoD

Sur ces fiches, en un clic, il ne restera alors plus qu'à ajouter le film ou la série à votre liste de lecture, ou à lancer directement le service où l'œuvre se trouve (cela lance l'application consacrée qu'il faudra donc avoir installée, et non le lecteur Plex). Et si vous n'avez pas envie de chercher, une nouvelle section baptisée Discovery vous propose des suggestions. Notez que tout cela prend en compte les vidéos sur votre propre serveur. Vous pouvez même ajouter des œuvres qui ne sont pas encore sorties pour voir les trailers et anticiper leur sortie en vidéo.

Enfin, Plex a le bon goût de proposer cette fonctionnalité à tous ses utilisateurs et de ne pas la bloquer derrière son abonnement Plex Pass. Les plus impatients (comme nous) peuvent déjà s'y essayer en passant par le canal de mise à jour bêta, tandis que les autres devront patienter une durée indéterminée.