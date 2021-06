Kodi 20 : son nom de code sera "Nexus"

Les développeurs de Kodi aiment donner des noms de code aux versions majeures de leur logiciel. Et ils aiment le faire avec un ordre alphabétique. Ainsi, après Atlantis, Babylon, Camelot, Dharma, Eden, Frodo, Gotham, Helix, Isengard, Jarvis, Krypton, Leia et enfin Matrix il y a quelques mois, place à Nexus.

C'est en tout cas le résultat d'un vote de l'équipe après participation des utilisateurs sur les forums. Faisant référence à de nombreux éléments de la SF et de la fantasy (un royaume extra-dimensionnel dans Star Trek, un donjon dans World of Warcraft, un élément central chez les Protoss dans StarCraft, une trilogie par Ramez Naam, etc.), difficile de faire plus adapté que ce mot.

Quoi qu'il en soit, les développeurs rappellent que Matrix est encore récent, et qu'il ne faut donc pas attendre Nexus et ses nouveautés encore inconnues tout de suite.