Kodi 19 "Matrix" se montre en Alpha 2 avec son lot de nouveautés

Un peu plus d'un mois après la mise en ligne de la première version alpha de Kodi 19.0, les développeurs derrière le logiciel libre permettant de profiter au mieux de sa bibliothèque multimédia reviennent à la charge avec une alpha 2. Les nouveautés sont un peu moins majeures que dans la première phase, mais il y a tout de même des points intéressants à relever.

Du côté de la musique tout d'abord, où la durée des albums est désormais affichée dans les infos et les addons décodeurs audio peuvent fournir plus de méta données à Kodi. Les librairies audio et vidéo profitent également d'un meilleur comportement « out of the box » lors de l'ajout de médias, tandis que la nouvelle SeekBar sera désormais masquée automatiquement lors de la mise en pause d'une vidéo.

Enfin, outre quelques corrections de bugs spécifiques à la mouture Apple TV, des réparations ont été effectuées du côté des sous-titres au format ASS dont l'horodatage pouvait se superposer, ou encore des addons et de Python. Rappelons que le système d'addons est passé à Python 3 depuis cette version 19.0 et qu'il risque donc d'y avoir quelques couacs au début.