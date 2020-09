VLC 3.3 sur Android : thème sombre et nouveau lecteur

L'application se dote d'une nouvelle interface reprenant davantage les codes graphiques de Material Design. La barre de navigation est désormais placée en bas afin d'assurer une meilleure compatibilité avec Android 9, 10 et 11. On note aussi une amélioration du mode sombre avec un thème complètement noir et une refonte des icônes.

En apparence, VLC 3.3 présente donc une interface plus moderne. Nicolas Pomepuy, ingénieur chez VideoLan, explique que la position de la barre de navigation permet de diminuer le nombre d'interactions avec l'écran pour passer d'une section à l'autre. Par défaut, le contenu de la liste est présenté sous la forme de cartes mais les utilisateurs peuvent tout de même choisir l'affichage qui leur convient le mieux.