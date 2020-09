Vivaldi sur Android : avec la mise à jour 3.3, le navigateur est toujours plus configurable

Quelques jours après la version 3.3 de Vivaldi version desktop qui ajoutait notamment un mode pause, c'est aujourd'hui au tour de la mouture Android de connaître une importante mise à jour. Les deux mises à jour partagent d'ailleurs un point commun : le bloqueur de publicités et de trackers intégré peut désormais bloquer des pages entières.

Cependant, Vivaldi 3.3 pour Android propose surtout un peu plus de configuration pour son interface. En effet, il est désormais possible via une option d'afficher la barre d'adresse et la barre d'onglets en bas de l'écran pour pouvoir interagir plus aisément avec.

Cette option s'inscrit dans la volonté de faciliter l'accès à un maximum de choses, puisque la mise à jour précédente déplaçait différents boutons et menus en bas de l'interface. Notons qu'il est également possible de désactiver ces barres pour gagner de la place d'affichage.