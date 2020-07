Opera 59 pour Android avance sur le paiement en ligne

Par ailleurs, peut-être soucieuse de redorer son image après les accusations de prêts abusifs via des applications sur le Play Store, Opera, qui a fait du respect de la vie privée l’un de ses credo, a enrichi son navigateur d’une meilleure gestion des autorisations pour chaque site. Les utilisateurs ont ainsi l’opportunité de paramétrer les options relatives à la géolocalisation, à l’accès à la caméra et au microphone, ou encore de bloquer les publicités. L’ajustement de ces paramètres s’effectue par le menu déroulant situé en bas ou par le petit cadenas déjà mentionné plus haut. Rappelons au passage que le navigateur Opera intègre nativement un VPN gratuit et illimité à son application Android depuis plusieurs années.