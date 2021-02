Kodi 19 "Matrix" est officiellement disponible pour tous : le tour des nouveautés

Les outils PVR et télévision en live ne sont pas oubliés non plus. Widgets pour l'écran d'accueil, gestionnaire de chaînes/groupes amélioré, rappels PVR, nouveaux tags, meilleurs contrôles et menus, performances et API boostées… Les équipes de Kodi n'ont pas oublié les utilisateurs qui regardent et enregistrent la télévision avec leur logiciel.

Enfin, outre de nombreuses améliorations techniques au cœur du logiciel et le support de la mise à l'échelle des jeux pour un meilleur affichage des titres en pixel art, quelques changements sont spécifiques aux plateformes. iOS (qui n'est plus supporté en 32-bit, mais Kodi compense en supportant désormais tvOS), supporte désormais les manettes Bluetooth Xbox et PlayStation, ou encore le notch. Linux enfin ne propose désormais plus qu'un seul binary pour plusieurs systèmes (X11, Wayland et GBM), contre trois auparavant.

Pour consulter le change log complet ou supporter le développement de ce logiciel libre en passant par exemple par leur boutique, direction le lien ci-dessous.