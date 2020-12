Rétrogaming : Batocera annonce une ambitieuse v29 (en live à 20h)

Enfin, Batocera intègre désormais un support complet pour WineHQ, un logiciel libre qui permet de faire fonctionner des logiciels conçus pour Windows sous d’autres environnements, comme Linux et Mac OS X, à l’instar de Proton, deux solutions dont nous vous parlions en détail dans notre dossier « Jouer sur Linux, c’est possible : on a essayé et on a adoré ! ».



Concrètement, WineHQ va vous permettre d’installer des jeux et émulateurs destinés à Windows sur Batocera.linux ! Une bonne nouvelle pour les nostalgiques.